سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-5-2023 بنهاية التعاملات البنكية

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك تباين سعر

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الخميس 18-5-2023 ، مقابل العملة المصرية، بختام التعاملات وسط ترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، ويُعد هذا الاجتماع الثالث للجنة في عام 2023، وبلغ متوسط سعر العملة الكويتية 100.38 جنيه للشراء، مقابل 100.73 للبيع، حسبما ورد بأخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

طرح سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الإسكندرية بقيمة: 97.14 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

ووفقاً لموقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر الدينار الكويتى : 99.52 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

وعرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي بقيمة: 99.48 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، قيمة 100.40 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

ونشر موقع بنك الكويت الوطني على شبكة الإنترنت سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

: 94.90 جنيه للشراء، و101.04 للبيع.

وقُدر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وتوقف سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر عند: 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول مصر

وثبت سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي اجريكول مصر عند : 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي بقيمة: 100.43 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر

اليوم بموقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت إلى: 96.09 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.