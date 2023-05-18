سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-5-2023 بنهاية التعاملات البنكية

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك تباين سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الإسكندرية
طرح سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الإسكندرية بقيمة: 97.14 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
ووفقاً لموقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر الدينار الكويتى : 99.52 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
وعرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي بقيمة: 99.48 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، قيمة 100.40 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني
ونشر موقع بنك الكويت الوطني على شبكة الإنترنت سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وقُدر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر
وتوقف سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر عند: 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول مصر
وثبت سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي اجريكول مصر عند : 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي
وجاء سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي بقيمة: 100.43 جنيه للشراء، و100.79 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
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