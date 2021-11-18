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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18-11-2021 في مصر

جاء السعر عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 10:14 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 10:14 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي في بداية التداولات الصباحية  اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية استقراره من حيث مستويات الشراء والبيع، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستوى 51.76 جنيه للشراء 52.22 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، لتعرض “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل التعاملات المصرفية اليوم والتي جاءت على المستوى الآتي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وبينت شاشات التداول اللحظية في بداية التعاملات الصباحبة وصول سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

داخل البنك الأهلي الكويتي وصل سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

من ناحية اخرى جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وجاءت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، ليحقق 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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