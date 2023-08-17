سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-8-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر اليوم الخميس 17-8-2023 انخفاضًا، أمام الجنيه المصري، في ختام التعاملات المسائية، ليصل متوسط عملة الدولة الكويتية إلى قيمة 100.16 جنيه للشراء، و100.50 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير لبيان البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية.

وينشر موقع جريدة «المال» تقريرًا يرصد أسعار العملة الكويتية بالمصارف العاملة بالقطاع، بحسب جولة بين شاشات التداول والمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم بـالبنك الأهلي المصري: 99.27 جنيه للشراء، مقابل 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.95 جنيه للشراء، مقابل 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة : 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.55 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.64 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر عملة الدولة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، مقابل 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.90 جنيه للشراء، مقابل 100.55 للبيع .

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني: 94.67 جنيه للشراء، مقابل 100.87 للبيع.