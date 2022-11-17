تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ تأرجح بين الصعود والهبوط، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 79.30 جنيه للشراء، 79.65 للبيع، ليحقق بذلك انخفاضًا قدره 3 قروش في الشراء وارتفاعًا 5 قروش في البيع، بحسب تحديث الموقع مساء اليوم، وترصد جريدة “المال” في تقريرها اليومي حركة تداول العملات أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني : 74.92 جنيه للشراء، 79.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 76.61 جنيه للشراء، 79.54 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 79.28 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 75.94 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 75.60 جنيه للشراء، 81.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر: 79.28 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 75.91 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.71 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 77.58 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 74.00 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 76.55 جنيه للشراء، 79.54 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 76.28 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.