سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مستوى صرف عند: 79.33 جنيه للشراء، و 79.60 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار صرف عملة دولة الكويت مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 76.61 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 76.55 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 76.28 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي سجل مستوى صرف في البنك التجاري الدولي عند: 77.14 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 75.91 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 79.25 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 74.92 جنيه للشراء، و 79.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، سجل مستوى صرف عند: 74.00 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 75.94 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، إلى 76.18 جنيه للشراء، و 81.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 77.58 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 76.31 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.