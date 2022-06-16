سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

أظهرت آخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16يونيو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.11 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وارتفع سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وأظهرت آخر التداولات ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وارتفع سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبينت شاشات التداول ارتفاع سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وارتفع سعر الدينار الكويتى على مستواه بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري صباح اليوم عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.