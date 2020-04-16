سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-4-2020 في مصر

شهدت أسعار الدينار الكويتي، ترجعاً طفيفًا في أغلب البنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2020، مقارنة بتداولات أمس، وفقًا لمسح تجرية بوابة المال على أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 51.18 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 49.90 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.14 جنيه للشراء و 51.21 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50.04 جنيه للشراء و 51.28 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي 49.37 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.79 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة 49.73 جنيهاً للشراء و 51.11 جنيه للبيع. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي 49.73 جنيهاً للشراء و 51.18 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.45 جنيهاً للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد48.86 جنيهاً للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية 48.08 جنيهاً للشراء و 50.76 جنيه للبيع

وخفض بنك الكويت المركزي سعر العائد بمقدار 0.25% لتصل عند إلى 2.5%.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة الكويتية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.