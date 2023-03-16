سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه، 100.46 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 95.94 بقيمة جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد ، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني
سعر
سعرعملة الكويت في في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتى في بنك المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية
سعر