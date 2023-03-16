سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الخميس 16-3-2023 انخفاضا في الشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 6 قروش في ختام التعاملات البنكية، وجاء متوسط سعر عملة الكويت 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع، وفقاً للتقرير الصادر بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، أمام الجنيه، واستنادا لجولة بشاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك المصرية والعالمية والعربية العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه، 100.46 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 95.94 بقيمة جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد ، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني

سعر

سعرعملة الكويت في في بنك التنمية الصناعية

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتى في بنك المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

سعر

اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 97.16 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.