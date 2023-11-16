سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الخميس 16-11-2023 تراجعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 99.99 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لـ «البنك المركزي المصري» على موقعه الرسمي، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.73 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.07 جنيه للشراء، و 99.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.43 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

حقق سعر في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 99.96 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.70 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.