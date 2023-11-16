سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع على انخفاض سعر اليوم الخميس 16-11-2023، بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل البدء في عطلة البنوك الرسمية، حيث بلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية قيمة: 99.92 جنيه للشراء، 100.33 جنيه للبيع، كما ورد بالبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وتعرض بوابة جريدة «المال» سعر صرف عملة الدولة الكويتية من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعرالعملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.43 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر في المصرف العربي الدولي، 99.96 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.70 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.73 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.06 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.