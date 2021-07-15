سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-7-2021 في مصر

عرض عدد كبير من شبكات فروع البنوك، منها المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصري سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصريفي بداية التداولات، اليوم الخميس 15-7-2021، على نفس مستويات أمس، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.87 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.39 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

من ناحية أخرى، وصل سعر صرف الدينار مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.61 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.46 جنيه للشراء، و52.35 للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري وصلت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما استقرت العملة الكويتية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب أخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

مقابل الريال السعودي وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند مستوى 12.47 ريال.