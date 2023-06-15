سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 100.13 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.36 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.45 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.36 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.08 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سعر
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.77 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.