سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 15-6-2023 استقرارا مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية في آخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير لـ «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 100.13 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.36 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.45 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.36 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.08 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.77 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.