سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهد

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الخميس 15-6-2023 تباينا بالشراء والبيع، أمام الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول المصرفية بفروع البنوك العاملة بالقطاع، وفقاً لما أظهرته شاشات التداول اللحظي، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية بقيمة 100.37جنيه للشراء، و 100.72 للبيع، وفقاً للمنشور بآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف عملة الكويت المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية.

بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الكويت الوطني وفقاً لموقعه الإلكتروني، أمام الجنيه، 94.77 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

قُدر سعر الدينار الكويتى طبقاً لماكينات الصراف الألى في المصرف المتحد، أمام الجنيه، بقيمة 93.48 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

أوضح موقع الدينار الكويتى الإلكتروني توقف سعر الريال السعودى ، أمام الجنيه، عند 100.13 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة

ثبت سعر

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

في بنك القاهرة، أمام الجنيه، عند 100.40 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتى كما اظهرته شاشات التداول اللحظى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، لـ 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

جاء سعر الدينار الكويتى في موقع البنك الأهلي الكويتي – مصر على شبكة الإنترنت، أمام الجنيه، بقيمة 97.73 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل الدينار الكويتى في ماكينات الصراف الألى في بنك كريدي اجريكول مصر، أمام الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

عرضت شاشات التداول اللحظى سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر

اليوم، أمام الجنيه، بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.