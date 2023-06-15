سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهد
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الكويت الوطني وفقاً لموقعه الإلكتروني، أمام الجنيه، 94.77 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد
قُدر سعر الدينار الكويتى طبقاً لماكينات الصراف الألى في المصرف المتحد، أمام الجنيه، بقيمة 93.48 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
أوضح موقع الدينار الكويتى الإلكتروني توقف سعر الريال السعودى ، أمام الجنيه، عند 100.13 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة
ثبت سعر
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتى كما اظهرته شاشات التداول اللحظى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، لـ 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
جاء سعر الدينار الكويتى في موقع البنك الأهلي الكويتي – مصر على شبكة الإنترنت، أمام الجنيه، بقيمة 97.73 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل الدينار الكويتى في ماكينات الصراف الألى في بنك كريدي اجريكول مصر، أمام الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي
عرضت شاشات التداول اللحظى سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي
طرح الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر