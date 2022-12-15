سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه، فى نهاية التعاملات البنكية، فشهد الشراء انخفاضا أو استقرارا، و البيع ارتفع قرشا واحدا او استقر هو الآخر، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصري» لمتوسط أسعار الصرف وصل إلى 80.36 جنيه للشراء، و 80.63 جنيه للبيع ، وتستعرض بوابة «المال نيوز» في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية للبنوك، ومواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 77.74 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بــ 77.59 جنيه للشراء، و 80.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 76.39 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري سجل 76.66 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

أما سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري حقق 80.29 جنيه للشراء، و 80.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري بــ 76.22 جنيه للشراء، و82.25 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإستثمار العربي

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 76.56 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري عرض بــ 77.62 جنيه للشراء، و 80.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

و سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 75.87 جنيه للشراء، و 80.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 78.38 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري 78.15 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري 76.93 جنيه للشراء، و 80.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 80.25 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ، أمام الجنيه المصري طرح بــ 76.53 جنيه للشراء، و 80.79 للبيع.