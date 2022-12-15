تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، وهو تباين تنوع بين الاستقرار والارتفاع بأكثر من 10 قروش، وحتى مساء الأربعاء سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 80.33 جنيه للشراء، 80.66 للبيع، وتقدم جريدة المال رصدًا لحركة تداول العملات أمام الجنيه المصري في أكثر من بنك يعمل في مصر، وفقًا لما تستعرضه مواقع تلك البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 76.93 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 76.53 جنيه للشراء، 80.79 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.38 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 77.62 جنيه للشراء، 80.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري: 76.66 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 75.87 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 77.62 جنيه للشراء، 80.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.74 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 80.25 جنيه للشراء، 80.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 76.22 جنيه للشراء، 82.25 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي: 78.15 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.