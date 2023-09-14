سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك ومواقع الرسمية الإلكترونية للمصارف العاملة في السوق المصرية تباين سعر اليوم الخميس 14-9-2023 أمام نظيره في السوق المصرفية المحلية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية أمام الجنيه المصري، عند مستويات 99.91 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني، وتنشر بوابة جريدة «المال» على شبكة الإنترنت سعر العملة الكويتية عقب جولة بين المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه عند 99.67 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

فيما قدم البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي امام عملة مصر المحلية عند مستوى 99.04 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري بموقع مصرف أبو ظبي الإسلامي الإلكتروني عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر في بنك التعمير والإسكان في بداية التعاملات الصباحية أمام عملة مصر إلى 96.99 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بموقع بنك بلوم مصر الإلكتروني عند مستويات 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي ببداية التعاملات إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر أمام العملة المحلية في بداية تعاملاتها الصباحية عند مستوى 100.04 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي امام عملة مصر عند مستوى 95.94 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع، ببداية التعاملات

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات ببنك الاستثمار العربي إلى 96.03جنيه للشراء، و102.51 للبيع.