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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر

البنوك الحكومية تعرض أقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 10:17 ص, الخميس, 14 أبريل 22 10:17 ص, الخميس, 14 أبريل 22

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استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14 أبريل 2022، فى بداية التعاملات الصباحية طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 60.137 جنيه للشراء، و60.570 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 57.90 جنيه للشراء، و60.53 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 59.66 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.13 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار في بداية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 57.59 جنيه للشراء، و63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، 58.63 جنيه للشراء، و60.78 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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