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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-10-2021 في مصر

الدينار يستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21 9:00 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

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حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.813 جنيه للشراء، و52.272 للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وتداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما جاء آخر تحديث للعملة الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري،عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

جاء سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

حققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي على استقرارها عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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