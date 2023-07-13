سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه

ارتفع سعر اليوم الخميس 13-7-2023 بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية في اخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط صرف 100.44 جنيه للشراء، 100.79 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية المعروض بالمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت وداخل فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات عند 99.64 جنيه للشراء، مقابل 100.62 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات داخل بنك CIB مقابل الجنيه المصري: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

فيما عرضت فروع إيجي بنك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك SAIB

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك SAIB في بداية التعاملات 100.55 جنيه للشراء، مقابل 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت اخر التحديثات وصول سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه إلى 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة سعري شراء وبيع سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري عند 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.95 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني،عند مستويات 94.92 جنيه للشراء، مقابل 101.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الاستثمار العربي 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أظهرت التداولات الصباحية تسجيل سعر داخل بنك مصر 100.32 جنيه للشراء، مقابل 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي

عرضت فروع المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام الجنيه، عند مستويات 100.55 جنيه للشراء، مقابل 101.02 للبيع.