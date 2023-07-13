سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

جاء سعر اليوم الخميس 13-7-2023 عند متوسط صرف 100.60 جنيه للشراء، و101.05 للبيع، وفقاً لما ورد في آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بختام عمليات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية والإسلامية في آخر يوم عمل قبل البدء في العطلة الأسبوعية للمصارف، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية المعروض بالمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، إلى 99.64 جنيه للشراء، مقابل 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 100.32 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، مقابل 101.02 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سجل سعر في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 97.25 جنيه للشراء، مقابل 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

قدم موقع بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عُرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 101.16 للبيع.

سعرالعملة الكويتية في بنك بلوم مصر

قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وتوقف سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.02 جنيه للشراء، مقابل 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أوضحت ماكينات الصراف الألي لبنك المصرف المتحد سعر اليوم، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 101.04 للبيع.