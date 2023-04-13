سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-4-2023 في نهاية التعاملات

وصل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد
قدّر المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي بـ: 93.48 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى: 95.63 جنيه للشراء، 101.21 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.45 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.20 جنيه للشراء، 101.39 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
بلغ سعر