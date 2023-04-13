سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-4-2023 في نهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الخميس 13-4-2023 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، إلى 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وتحقق العملة الكويتية منذ فترة تباينًا في سعرها بين الارتفاع والانخفاض، وهذا التقرير المطول المفصل تقدم جريدة “المال” فيه استعراضًا لحركة صرف العملة الكويتية في البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي بـ: 93.48 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى: 95.63 جنيه للشراء، 101.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.45 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.20 جنيه للشراء، 101.39 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر

اليوم في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع