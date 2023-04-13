سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الخميس 13-4-2023، ببداية التعاملات البنكية في مصر، حققت مستوى صرف أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عند: 100.61 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والاجنبية، استنادًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

قدّر بنك سايب، سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 100.76 جنيه للشراء، 101.11 للبيع.

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.76 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مستوى صرف عند: 97.82 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.20 جنيه للشراء، و 101.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.84 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 99.84 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.