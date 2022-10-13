سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا نسبيًّا في مستهل تعاملات الخميس 13-10-2022 البنكية، حيث وصل إلى مستوى صرف: 63.22 جنيه للشراء، و 63.48 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية على الموقع الرسمي للبنك، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الكويتية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بالبنوك والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 61.11 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مستوى صرف مقابل الجنيه: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 61.12 جنيه للشراء، 65.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي عند مستوى صرف: 60.51 جنيه للشراء، 66.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 61.10 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى صرف: 62.34 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري: 61.07 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف مقابل الجنيه: 59.68 جنيه للشراء، 63.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 61.97 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه مستوى صرف: 59.51 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 62.47 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 63.17 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 63.17 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.