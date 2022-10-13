سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-10-2022 شهد ارتفاعًا في سعر الشراء وسعر البيع بنحو 6 قروش، في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، وسجل 63.28 جنيه للشراء، و 63.55 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر من «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة الكويت وفقا للشاشات اللحظية بالبنوك و مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه المصري سعر صرف 61.04 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 61.07 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري سعر صرف 61.97 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 62.47 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري 59.33 جنيه للشراء، و63.56 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت اليوم في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه المصري سعر صرف، 61.00 جنيه للشراء، و 63.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربى الإفريقى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك العربى الإفريقى ، في مقابل الجنيه المصرى سعر صرف 60.59 جنيه للشراء، و 66.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان في مقابل الجنيه المصري 61.66 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول – مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه، في بنك كريدى أجريكول – مصر، 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى، فى مقابل الجنيه المصري سعر صرف 63.17 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى سعر صرف 61.28 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإستثمار العربى

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى ، في مقابل الجنيه المصرى سعر صرف 61.12 جنيه للشراء، و 65.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطرى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى 61.11 جنيه للشراء، و 63.56 جنيه للبيع.