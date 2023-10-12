سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12-10-2023 في بداية التعاملات

حركت البنوك العاملة في السوق المحلية المصري سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12-10-2023 على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية بشكل طفيف مقارنة بالأسعار المعلنة أمس في القطاع المصرفي المصري ليصل متوسط سعر العملة الكويتية 99.71 جنيه للشراء، و100.05 للبيع، وفقًا لأخر تعامل على موقع البنك المركزي المصري المختص بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، لتعرض المال في السطور التالية لقراءها سعري شراء وبيع ال في بداية التعاملات الصباحية، والتي جاءت عند:

سعر في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى 96.55 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

كما عرضت فروع بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 96.99 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

في بداية التعاملات جاء سعر الدينار الكويتي بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت شاشات التداولات بفروع بنك الكويت الوطني وصول سعر الدينار الكويتي ببداية التعاملات عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في أكبر بنك حكومي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 98.90 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

استكمالا للبنوك الحكومية عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات عند 99.57 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

تتيح فروع المصرف العربي الدولي شراء وبيع سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات عند: 99.80 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية على شاشات إيجي بنك عند مستوى 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية للمصر داخل فروع بنك الـ CIB في بداية التعاملات عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

في ختام التقرير الصباحي جاء سعر اليوم أمام الجنيه المصري ببنك القاهرة عند مستوى 100.04 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.