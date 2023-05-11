سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا، ولازالت العملة الكويتية تشهد موجات من هذا التباين الأسابيع الماضية ما أحدث حالة من عدم الاستقرار الواضح على سعرها، وفي البنك المركزي المصري وصل سعر صرف العملة الكويتية بحسب متوسط السعر إلى 100.57 جنيه للشراء، 100.92 للبيع، فيما ترصد جريدة المال سعر صرف العملة الكويتية في البنوك العاملة في مصر.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، إلى 95.10 جنيه للشراء، و101.28 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، إلى 95.63 جنيه للشراء، و101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.30 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.74 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.96 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى 93.48 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني، 95.94 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.61 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب

حقق سعر

في بنك سايب، 100.70 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.