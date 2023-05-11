سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-5-2023 بنهاية عمليات التداول

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الخميس 11-5-2023 في حالة التباين المستمر منذ أكثر من شهرين أمام الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول، وجاء متوسط سعر عملة الكويت 100.59جنيه للشراء، مقابل 100.94 للبيع، وفقاً لما جاء بالبيان الصادرعن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال» في هذا التقرير سعر صرف عملة الكويت المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول اللحظي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري: 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.10 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدى اجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدى اجريكول مصر، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

فى المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.61 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

سعرالدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر

اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.