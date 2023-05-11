سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-5-2023 بنهاية عمليات التداول

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري: 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
وصل سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.10 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك كريدى اجريكول مصر
سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدى اجريكول مصر، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
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سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعرالدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
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