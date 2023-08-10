سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-8-2023 أمام الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-8-2023، في بداية تداولاته الصباحية في سوق الصرافة المحلية مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية في مصر عند 100.26 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع، في اخر تحديث لها على موقع البنك المركزي المصري، وخلال السطور التالية تعرض المال نيوز سعر على مستويي الشراء والبيع في اخر تعامل لها على مواقع البنوك الرسمية وفروع البنوك الموجودة في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات الصباحية بفروع بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 100.03 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعرعملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

عرضت فروع بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بفروع بنك القاهرة، بآخر تحديث لها 100.40 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع إيجي بنك 95.63 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي ببداية التعاملات الصباحية داخل أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك المصرف العربي الدولي 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي 97.73 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدول

جاء مستويين شراء وبيع سعر عند مستويات: 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات داخل بلوم مصر 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

تتيح فروع بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستويين 96.98 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.