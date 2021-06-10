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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-6-2021 في مصر

سجل 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع داخل البنك المركزي
فاطمه امام 9:22 ص, الخميس, 10 يونيو 21 9:22 ص, الخميس, 10 يونيو 21

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استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، وفقًا لعدد من شبكات فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية المصري، على شاشات التداول اللحظية، وذلك بحسب حصر بوابة المال الإلكترونية على تقرير سعر الدينار الكويتي الذي تقدمة بشكل يومي خدمة لقرائها يذكر ان قرار تحرير سعر صرف المصرية المصرية في نوفمبر عام 2016 عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنية أمام الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

شهد متوسط مستوى سعر صرف الدينار الكويتي استقرارًا داخل البنك المركزي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات أمس، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، عند 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

افتتحت شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB مستويات سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفقًا لتقرير “المال” اليومي عن أسعار العملات.. وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 49.54 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في المقابل.. أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وصول إلى 48.82 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي؛ أحد أكبر المصارف الحكومية، من حيث الأصول في السوق المصرفية المصرية.. بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس.. جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار، بحسب تقرير بوابة “المال” الإلكترونية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداوال اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم إلى 12.47 ريال، بحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات.

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بقلم فاطمه امام

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