سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم على أسعار أمس في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر أحدث تقرير للمال وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال». الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

ووصل سعر صرف شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد، إلى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت مؤشرات التداول وصول سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار صرف الدينار الكويتي على مستواها مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأبقى سعر الدينار على مستواه مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.