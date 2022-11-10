ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار 6 قروش في سعر الشراء و4 قروش في سعر البيع، وحقق متوسط سعر صرف الدينار 78.75 جنيه للشراء، و79.02 للبيع في البنك المركزي المصري، بحسب تحديث الموقع الرسمي للبنك مساء اليوم الخميس، وتقدم بوابة “المال نيوز” استعراَضًا تفصيليًا لأسعار العملة الكويتية أمام المصرية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 75.97 جنيه للشراء، 79.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 76.04 جنيه للشراء، 79.12 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 76.92 جنيه للشراء، 79.04 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 74.00 جنيه للشراء، 79.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.55 جنيه للشراء، 79.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي: 75.76 جنيه للشراء، 83.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 75.20 جنيه للشراء، 79.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 75.69 جنيه للشراء، 79.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 77.33 جنيه للشراء، 79.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 74.43 جنيه للشراء، 79.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 78.61 جنيه للشراء، 78.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 75.35 جنيه للشراء، 81.32 للبيع.