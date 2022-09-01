سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-9-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-9-2022 في نهاية التعاملات في عدد من البنوك، وذكر البنك المركزي المصري في تحديث عبر موقعه الرسمي، أن العملة الكويتية وصلت إلى 62.16 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع بانخفاض قرشٍ واحدٍ عن أمس الأربعاء، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف عملة الكويت، في البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، بحسب ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 60.05 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 60.08 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي، إلى 59.45 جنيه للشراء، و 65.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف العملة الكويتية في بنك بلوم مصر، 62.15 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 61.04 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 59.31 جنيه للشراء، و63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 59.68 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 58.72 جنيه للشراء، و62.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 59.61 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي، 62.15 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، 59.87 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.