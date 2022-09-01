سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-9-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-9-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية إلى مستوى: 62.16 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي متوسط سعر العملة الكويتية في البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والعربية والإسلامية والتجارية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية في عدد من فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 61.04 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 59.51 جنيه للشراء، و 65.46 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 60.10 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 59.61 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 62.15 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 61.92 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، إلى 59.87 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، 62.15 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، إلى 58.75 جنيه للشراء، و62.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي؛ استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 58.50 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وجاء في البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.