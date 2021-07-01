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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر

العملة الكويتية تستقر أمام الدولار
فاطمه امام 11:23 ص, الخميس, 1 يوليو 21 11:23 ص, الخميس, 1 يوليو 21

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افتتح سعر الدينار الكويتي الشهر الحالي باستقرار اليوم 1 يوليو 2021، مقابل الجنيه المصري ببداية التداولات، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، ليأتي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند متوسط سعر للشراء 51.78 جنيه، وعلى مستوى البيع عند 52.27 جنيه، وفقًا للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

على نفس أسعار أمس، عند 49.05 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، جاء الدينار الكويتي فى شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB.

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سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

تقدم شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المصري عند 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت تقرير المال الصباحي على العملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل العملة المصرية عند 48.32 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث على العملات العربية، اليوم.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر مصرف حكومي في السوق وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.11 جنيه للشراء، و52.18 للبيع، فى أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير “المال” عن العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

جاءت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند 3.75 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بحسب آخِر تحديث لسعر العملة الكويتية مقابل الريال السعودي جاءت عند مستوى 12.45 ريال، وفقًا لآخِر تحديث للعملات.

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بقلم فاطمه امام

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