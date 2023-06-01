سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل العملة المحلية بختام التعاملات

أظهرت ماكينات الصراف الآلى والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الخميس 1-6-2023 بالشراء والبيع، مقابل العملة المصرية، وبلغ متوسط سعر عملة الكويت وفقا لما ورد بموقع البنك المركزي المصري 100.19 جنيه للشراء، مقابل 100.61 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» من خلال هذا التقرير سعري الشراء والبيع للعملة الكويتية وفقا لتحديثات مواقع البنوك المحلية والعربية والأجنبية على شبكة الإنترنت.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري : 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت فى البنك الأهلى المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 100.40 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قُدر سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بقيمة: 99.33 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

عرض موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي بموقع المصرف العربي الدولي على شبكة الإنترنت إلى: 100.29 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر

اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري 96.99 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.