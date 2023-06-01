سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل العملة المحلية بختام التعاملات

أظهرت ماكينات الصراف الآلى والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك تباين سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري : 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر عملة الكويت فى البنك الأهلى المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 100.40 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
قُدر سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
عرض موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي بموقع المصرف العربي الدولي على شبكة الإنترنت إلى: 100.29 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر