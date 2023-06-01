سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الخميس 1-6-2023 في مقابل الجنيه المصري بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك المختلفة، ارتفاع سعري الشراء والبيع، بمستهل التعاملات البنكية، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.38 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.36 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.01 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.76 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.