سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه المصرى ارتفاع في سعري الشراء والبيع لأكثر من 15 قرشا، فى نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 79.88 جنيه للشراء، و 80.15 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى بلغ 77.07 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى 76.59 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى فوصل إلى 77.09 جنيه للشراء، و 80.07 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصرى، 78.03 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 77.80 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 76.75 جنيه للشراء، و 80.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصرى، 75.88 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصرى إلى 79.70 جنيه للشراء، و 80.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى فحقق 79.70 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 77.43 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإستثمار العربى

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري بــ 76.43 جنيه للشراء، و 81.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصرى الخليجى

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى ، مقابل الجنيه المصرى 76.22 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى 79.71 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.