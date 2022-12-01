تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، وفقدت العملة الكويتية 3 قروش من سعرها في بنكين، وارتفعت قرشين في سعر البيع في بنك واحد، وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 79.64 جنيه للشراء، 79.99 للبيع، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا في مستهل تعاملات الصباح لحركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 79.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 76.75 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 79.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 75.32 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 75.88 جنيه للشراء، 81.88 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.03 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 76.43 جنيه للشراء، 81.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.27 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 79.71 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 79.67 جنيه للشراء، 80.09 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 76.35 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.