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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر

العملة الكويتية تستقر أمام الدولار والريال
فاطمة إمام 11:16 ص, الجمعة, 9 يوليو 21 11:16 ص, الجمعة, 9 يوليو 21

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حافظ الفطاع المصرفي على مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في صباح اليوم الجمعة 9-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، منها الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 51.87 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

على نفس مستويات أ/س الخميس جاء سعر العملة الكويتي بالبنك التجاري الدولي CIB، عند 49.16 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب تقرير المال الصباحي علي اسعار العملات العربية، وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعن سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري جاء سعر صرف الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية عند 48.38 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أمام الجنيه المصري وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري جاء عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهر تقرير المال وصول صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار ليصل إلى مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات وصل عند مستوى 12.45 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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