سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي – مصر

اليوم الجمعة 9-6-2023 أمام الجنيه على نفس أسعار أمس، بسبب عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يوم (الجمعة – السبت)، في اخر تحديث داخل فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 100.22 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري ببنك الـ CIB على شاشات التداولات إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول على الموقع الإلكتروني 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه ببنك الإسكندرية على مستويات 96.96 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الدينار الكويتي بالموقع الالكتروني ببنك التنمية الصناعيةإلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وعرضت فروع البنك الاهلي المصري سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أمام الجنيه عند مستويات 99.33 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي،عند مستويات 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي على نفس سعر أمس داخل المصرف العربي الدولي أمام الجنيه عند 100.24 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر

الليوم ببنك SAIB، عند مستويات 100.24جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.