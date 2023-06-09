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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-6-2023 مقابل الجنيه

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بنك مصر يعرض سعر شراء الدينار عند 100.01 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-6-2023 مقابل الجنيه
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

12:03 م, الجمعة, 9 يونيو 23

استقر سعر

الدينار الكويتي
اليوم الجمعة 9-6-2023 أمام الجنيه على نفس أسعار أمس، بسبب عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يوم (الجمعة – السبت)، في اخر تحديث داخل فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 100.22 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي – مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري ببنك الـ CIB على شاشات التداولات إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول على الموقع الإلكتروني 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه ببنك الإسكندرية على مستويات 96.96 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الدينار الكويتي بالموقع الالكتروني ببنك التنمية الصناعيةإلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وعرضت فروع البنك الاهلي المصري سعر

الدينار الكويتي
أمام الجنيه عند مستويات 99.33 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي،عند مستويات 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي على نفس سعر أمس داخل المصرف العربي الدولي أمام الجنيه عند 100.24 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر

الدينار الكويتي
الليوم ببنك SAIB، عند مستويات 100.24جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

12:03 م, الجمعة, 9 يونيو 23