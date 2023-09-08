سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-9-2023 أمام الجنيه

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية سعر اليوم الجمعة 8-9-2023 متباينًا، امام نظيره المحلي، على نفس المستويات المعلنة نهاية الخميس الماضي نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر صرف العملة الكويتية إلى 99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع، بحسب آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لترصد المال في تقريرها التالي سعرى شراء وبيع العملة السعودية أمام عملة مصر المحلية والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بنك مصر عند مستويات. 99.74 جنيه للشراء، مقابل 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستقمار العربي سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، امام الجنيه المصري ليصل إلى 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العرب الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، امام الجنيه المصري، شهد قيمة: 99.97جنيه للشراء، مقابل 100.33 للبيع.

الاستثمار العربي الطب

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

نبلغ سعر على موقع بنك الإسكندرية الإلكتروني أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 96.71 جنيه للشراء، مقابل 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما أبقى بنك التعمير والإسكان، على سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند بلغ قيمة: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحافظ المصرف المتحد، على سعر الدولار امام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، امام الجنيه المصري، سجل قيمة: 99.06 جنيه للشراء، مقابل 100.00 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك SAIB

بسبب العطلة الأسبوعية سعر الدينار الكويتي يستقر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، حقق قيمة: 99.97 جنيه للشراء، مقابل 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

يعرض البنك التجاري الدولي سعر الجنبه أمام العملة الدينار .. ليسجل ثبت عند: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.37 للبيع.