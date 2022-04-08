سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

اظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 على مستوياته المعلَنة داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، أمس، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما اظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.569 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وحافظ سعر شراء وبيع صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

كما أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 57.37 جنيه للشراء، و63.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

كما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، على مستواه عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.