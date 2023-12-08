سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-12-2023 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليوم الجمعة 8-12-2023 مقابل نظيره المصري بنفس المستويات التي عرضتها البنوك العاملة في السوق المحلية داخل فروعها ومواقعها الإلكترونية أمس الخميس، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية إلى 99.98 جنيه للشراء، و100.32 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان مستوى 96.99 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية للمصرف المتحد مستوى 93.48 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لبنك كريدي أجريكول عن 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر إلى 99.72 جنيه للشراء، و100.08 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

استقر سعر أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية للبنك الأهلي المصري عند 99.05 جنيه للشراء، و100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لمصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه على المنصة الرسمية لبنك قطر الوطني الأهلي مستوى 95.94 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.