سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-8-2022 مقابل الجنيه

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، بحسب ختام التعاملات مساء أمس الخميس، نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية يوميّ الجمعة والسبت، وبلغ سعر الدينار في البنك المركزي المصري حتى آخر تحديث أمس 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، ويستعرض موقع “جريدة المال” تقريرا تفصيليًا بسعر صرف الدينار وفق ماكينات الصرف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي 60.24 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 59.95 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 59.85 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري 59.36 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 58.46 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي.

سعر صرف عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 59.33 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 58.66 جنيه للشراء، 62.65 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الآلي.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.73 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي

وصل الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لمستوى 59.33 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الآلي.