سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بعد التباين الذي استطاعت العملة الكويتية تحقيقه الأيام الماضية، وتشهد العملة الكويتية حالة من عدم الاستقرار الشهر الماضي، وحققت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وصل إلى 100.63 جنيه للشراء، 101.02 للبيع، بحسب الموقع، فيما ترصد جريدة “المال” حركة صرفه في البنوك.

سجل سعر الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و101.05 للبيع، وذلك بحسب موقع البنك التجاري الدولي.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و100.98 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

في بنك مصر، أظهرت قوائم سعر الصرف، وصول الدينار الكويتي إلى 99.74 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدينار الكويتي 95.63 جنيه للشراء، و101.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم بـ 99.77 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.11 جنيه للشراء، و101.31 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.65 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 97.35 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

في البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي 95.94 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

ذكر بنك سايب، أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى 100.66 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

حقق سعر

اليوم في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.