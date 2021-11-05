سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات المصرفية اليوم التي جاءت داخل كافة فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، كما شهد سعر الدينار الكويتي ثباتًا في سعره لمدة طويلة، وجاءت أسعار الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك والمصارف كما مذكور على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم لـــ 47.39 جنيه للشراء، و 52.17 جنيه للبيع، أي إنه حقق ثبات في سعره داخل المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في سعره مقابل الجنيه في بنك مصر، ليصل لــ 49.4 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم داخل العمليات المصرفية بالبنك التجاري الدولي على النحو الآتي، 49.37 جنيه للشراء، و 52.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل الدينار الكويتي اليوم ثباتًا في سعره أمام الجنيه المصري في تعاملات بنك الإسكندرية، ليحقق 48.44 جنيه للشراء، و 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم لــ 49.15 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، وظهر ذلك من خلال التعاملات المصرفية داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

تمسك الدينار الكويتي اليوم بالثبات في سعره مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي ليكون 48.54 جنيه للشراء، و 52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

شهد الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في سعره أمام الريال السعودي ليسجل 12.43 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

تشبث سعر الدينار الكويتي اليوم بالثبات في بداية التعاملات المصرفية اليوم بالبنوك ليكون 3.31 دولار أمريكي.