سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-8-2023 أمام الجنيه المصري

استقر الكويتي اليوم الجمعة 4-8-2023 أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس بنهاية العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ليشهد القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت عطلته الأسبوعية، ويسجل متوسط سعر الصرف إلى 100.19 جنيه للشراء، و 100.53 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» سعر العملة الكويتي على صعيد الشراء والبيع في اخر تحديث لها، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

حافظ سعر الكويتي اليوم على مستواه داخل بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه عند 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك SAIB

كما استقر سعر الدينار الكويتي داخل saib أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.20 جنيه للشراء، و100.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية، إلى مستويات 96.92 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي، إلى مستوى 95.63 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي، إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعي

جاء سعر الدينار الكويتي في اخر تحديث له داخل بنك التنمية الصناعية، عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

استقر سعر سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري، عند 99.29 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر، أمام الجنيه إلى مستويات 99.97 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي الجنيه عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي أمان الجنيه داخل فروع بنك الكويت الوطني، 94.68 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه داخل بنك المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.