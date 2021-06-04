سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-6-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-6-2021 ، أمام العملة المحلية في تعاملات اليوم، داخل شبكة فروع جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، بحسب تقرير بوابة «المال» الذي تقدمه بشكل يومي على سعر الدينار الكويتي؛ خدمة لقرائها، وكان البنك المصري قد أصدر قرارا بتحرير صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ، ما أدى إلى ارتفاع الدولار من نحو 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي إلى 15.75 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع، مقابل نظيرها الجنيه المصري، عند مستوى 49.15 جنيه للشراء، و52.27 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

سعر صرف الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، خلال التعاملات، على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، عند 51.90 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه عند 49.15 جنيه للشراء، و52.39 للبيع، داخل بنك CIB البنك التجاري الدولي، وفقًا لتقرير المال اليومي على أسعار العملات. سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلى الكويتي

عرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.36 للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات علي أسعار العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، جاء عند 48.90 جنيه للشراء، و52.32 للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

وفيما يخص مستوى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصرى،حقق 49.15 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهرت آخر التحديثات على أسعار العملات وصل مستوى صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار، ببداية تعاملات اليوم، بحسب رصد المال

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، عند 12.47 ريال.