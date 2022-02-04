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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-2-2022 في مصر

الدينار الكويتي يحافظ على مستواه
‫محمود الصباغ‬‎ 11:09 ص, الجمعة, 4 فبراير 22 11:09 ص, الجمعة, 4 فبراير 22

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في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر،

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال».

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

في بداية التعاملات الصباحية استقرت اسعار العملات وصول سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

في بداية التعاملات الصباحية استقرت أسعار العملات في بداية التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

على نفس مستويات أمس استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

في بداية التداولات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية

في بداية التعاملات الصباحية استقر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

اظهر احدث تقرير للمال وصول صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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