سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
ذكر المصرف المتحد أن سعر الدينار الكويتي سجل: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني سعر: 95.06 جنيه للشراء، 101.24 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان
ذكر موقع بنك التعمير والإسكان أن سعر الدينار الكويتي بلغ: 96.99 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.28 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري إلى: 95.94 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي إلى: 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
حقق الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
قال موقع المصرف العربي الدولي إن سعر الدينار الكويتي سجل: 100.59 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
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