سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وذلك بعد يوم من قرار البنك برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 %، وهذا التقرير يوضح حركة صرف العملة الكويتية في بعض البنوك والمصارف التي تعمل في السوق المصرفي المصري.

ذكر المصرف المتحد أن سعر الدينار الكويتي سجل: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني سعر: 95.06 جنيه للشراء، 101.24 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

ذكر موقع بنك التعمير والإسكان أن سعر الدينار الكويتي بلغ: 96.99 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.28 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري إلى: 95.94 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي إلى: 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

حقق الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

قال موقع المصرف العربي الدولي إن سعر الدينار الكويتي سجل: 100.59 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.